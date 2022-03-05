З Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати близько 400 жителів 5 березня.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

— Це ті люди, хто самотужки зміг напередодні дістатися до населеного пункту, неподалік якого зупинилася колона евакуаційного транспорту.

Кириленко зазначив, попри те, що українська сторона мала намір та необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи.

Саме тому просуватися було вкрай небезпечно для життя мирних мешканців.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації додав, що зараз евакуйованих людей доправляють у безпечне місце.

Окрім Волновахи, евакуація населення планувалася сьогодні й у Маріуполі, але її скасували через те, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць.

Усіх маріупольців попросили розійтися до прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом.

Джерело: Павло Кириленко