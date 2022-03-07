У тимчасово окупованих Генічеську, Каховці та Каланчаку пройшли проукраїнські мітинги

Сьогодні, 6 березня, на Херсонщині місцеві жителі вийшли на проукраїнські мітинги. Люди розгортали синьо-жовті прапори, співали Гімн України та вигукували гасла проти російських загарбників.

Крім цього, українці просили НАТО нарешті закрити небо над нашою державою.

Мітинги проходили в тимчасово окупованих Генічеську, Новій Каховці та Каланчаку. Також підтримати Україну вийшли жителі Новоолексіївки та Херсону.

Варто зазначити, що мітинги проти війни в Україні проходили й в РФ. Там правоохоронці затримали кілька тисяч людей.

Згідно з даними ОВС-Інфо, йдеться щонайменше про 4 359 людей. Це більше, ніж на минулорічній акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, хоча затримані на той момент 3 400 людей визнавали рекордною кількістю за останні 10 років.

Нагадаємо, що вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Війська РФ за вказівкою російського президента Володимира Путіна масово обстрілюють мирні житлові квартали практично по всій українській території.

Водночас РФ блокує доступ до достовірної інформації для своїх громадян. Російські ЗМІ, тим часом, транслюють пропаганду про те, що в Україні перебувають “нацисти та фашисти”.