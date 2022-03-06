Украинцы требуют закрыть небо! Продолжается сбор подписей под обращением к НАТО

Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей! – в усіх областях триває збір підписів під зверненням до глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО з вимогою закрити небо над Україною.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Відповідне звернення вже ухвалили депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад.

Міськради Івано-Франківська, Києва, Вінниці, Черкас, Рівного, Дніпра та Тернополя також звернулись до НАТО з підтримкою прохання президента Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.

Триває збір підписів у Запорізькій, Луганській та Тернопільській областях.

4 марта генеральный секретарь НАТО объяснил, почему над Украиной не создается бесполетная зона, которая могла бы оградить наше государство от агрессии Путина.

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Фото: Кирило Тимошенко