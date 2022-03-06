Українці вимагають закрити небо! Триває збір підписів під зверненням до НАТО

Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей! – в усіх областях триває збір підписів під зверненням до глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО з вимогою закрити небо над Україною.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Відповідне звернення вже ухвалили депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад.
Міськради Івано-Франківська, Києва, Вінниці, Черкас, Рівного, Дніпра та Тернополя також звернулись до НАТО з підтримкою прохання президента Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.
Триває збір підписів у Запорізькій, Луганській та Тернопільській областях.
4 березня генеральний секретар НАТО пояснив, чому над Україною не створюється безпольотна зона, яка могла б захистити нашу державу від агресії Путіна.
Фото: Кирило Тимошенко