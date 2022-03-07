Кабинет министров Украины разрешил областным военным администрациям осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты, лекарства и топливо.

Об этом сообщил сегодня в видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что администрации будут осуществлять контроль совместно с Национальной полицией и Государственной службой Украины по лекарственным средствам.

– Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо. Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне, — подчеркнул Шмыгаль.

Он уточнил, что Кабмин вместе с местными властями сейчас принимает меры по стабилизации цен на товары первой необходимости.

На днях министр аграрной политики Украины Роман Лещенко анонсировал введение госрегулирования цен на социальные товары. Он отметил, что в Украине запускается производство ключевых товаров (таких как крупы, хлеб, мука, яйца, подсолнечное масло и т.п.) с минимальной наценкой для обеспечения торговых сетей.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Кабмин также принял постановление О перечне товаров критического импорта. Речь идет о перечне товаров, критически необходимых Украине для обеспечения жизнедеятельности в условиях военного положения.

В список попали нефть и нефтепродукты, уголь, лекарственные средства, транзисторы, продукты питания, электроэнергия и многое другое.

Как заверил Денис Шмыгаль, правительство приняло решения для финансирования критического импорта в Украину.