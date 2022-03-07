Кабінет міністрів України дозволив обласним військовим адміністраціям здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти, ліки та паливо.

Про це повідомив сьогодні у відеозверненні прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що адміністрації здійснюватимуть контроль спільно з Національною поліцією та Державною службою України з лікарських засобів.

– Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо. Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні, – наголосив Шмигаль.

Він уточнив, що Кабмін разом із місцевою владою зараз вживає заходів для стабілізації цін на товари першої необхідності.

Днями міністр аграрної політики України Роман Лещенко анонсував запровадження держрегулювання цін на соціальні товари. Він зазначив, що в Україні запускається виробництво ключових товарів (таких як крупи, хліб, борошно, яйця, олія тощо) за мінімальною націнкою для забезпечення торгівельних мереж.

Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Кабмін також ухвалив постанову Про перелік товарів критичного імпорту. Йдеться про перелік товарів, які критично необхідні Україні для забезпечення життєдіяльності в умовах воєнного стану.

До переліку потрапили нафта та нафтопродукти, вугілля, лікарські засоби, транзистори, продукти харчування, електроенергія та багато іншого.

Як запевнив Денис Шмигаль, уряд ухвалив рішення для фінансування критичного імпорту в Україну.