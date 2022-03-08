РФ обстрілює напрямок гуманітарного вантажу, який прямує до Маріуполя – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 8 березня о 10.00 запрацював гуманітарний коридор, який було погоджено з РФ 5, 6 та 7 березня, але через прицільні обстріли людей та вантажів він не був відкритий.

За її словами, гумкоридор відкрито на відрізку Маріуполь – Запоріжжя.

– Із Запоріжжя у напрямку Маріуполя через Оріхів, Пологи, Бельманку, Розівку, Республіку, Мангуш і Портовське вийшов гумвантаж з продуктами та водою з восьми вантажівок та понад 30 автобусів, які на зворотному шляху мають забрати людей. Вага вантажу – понад 90 тонн, – уточнила Верещук.

Вона сподівається, що цього разу Росія виконає взяті на себе зобов’язання.

– Зараз поступають сигнали, що Росія обстрілює напрямок руху гуманітарного вантажу. Якщо обстріли будуть продовжуватися, а також завдадуть шкоди цивільним у межах гумкоридору, ми негайно звернемося до Міжнародного трибуналу з вимогою притягнути до відповідальності осіб, які приймали рішення і дотрималися обіцянок, – наголосила міністр.

У Сумах сьогодні вже почалася евакуація мирного населення зеленим коридором. Колона прямує за маршрутом Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Верещук сказала, що гуманітарний коридор має працювати до 21.00.