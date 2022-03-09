Укроборонпром выплатит $1 млн за угнанный или трофейный самолет врага – Арахамия

Государственный концерн Укроборонпром готов заплатить денежное вознаграждение в размере $1 млн за угнанный или трофейный самолет российских войск.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отметил, что также продолжает действовать программа — $500 тыс. за захваченный вражеский вертолет в рабочем состоянии.

– Update (обновление с английского, – Ред.): пилотам РФ, которые готовы участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны, – добавил Арахамия.

Война в Украине

В Украине уже почти две недели мирные жители страдают от агрессивных действий Российской Федерации. Владимир Путин заявил о “специальной операции на Донбассе”, однако на рассвете 24 февраля украинцы в разных городах проснулись от масштабных взрывов.

Российские военные бомбят населенные пункты Украины, уничтожают гражданскую инфраструктуру, запускают ракеты по мирным жителям. Матери и дети вынуждены прятаться от опасности в бомбоубежищах и укрытиях.

Весь мир призывает главу российского Кремля Владимира Путина вывести вражеские войска с территории Украины и оставить в покое гражданское население.