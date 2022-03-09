Укроборонпром виплатить $1 млн за викрадений або трофейний літак ворога – Арахамія

Державний концерн Укроборонпром готовий заплатити грошову винагороду у розмірі в $1 млн за викрадений чи трофейний літак російських військ.

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія зазначив, що також продовжує діяти програма – $500 тис. за захоплений ворожий гелікоптер у робочому стані.

– Update (оновлення з англійської, – Ред.): пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни, – додав Арахамія.

Війна в Україні

В Україні вже майже два тижні мирні жителі страждають від агресивних дій Російської Федерації. Володимир Путін заявив про “спеціальну операцію на Донбасі”, проте на світанку 24 лютого українці у різних містах прокинулися від масштабних вибухів.

Російські військові бомблять населені пункти України, знищують цивільну інфраструктуру, запускають ракети по мирних жителях. Матері та діти вимушені ховатися від небезпеки у бомбосховищах та укриттях.

Весь світ закликає очільника російського Кремля Володимира Путіна вивести ворожі війська з території України та дати спокій цивільному населенню.