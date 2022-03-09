Министерство образования и науки планирует запустить образовательный процесс в тех регионах Украины, где сегодня это возможно и позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, 24 февраля, было издано распоряжение о приостановлении учебного процесса. МОН рекомендовало учебным заведениям объявить каникулы на две недели.

Период каникул уже завершается, и перед министерством возник вопрос, как организовать учебный процесс в условиях военного положения и эвакуации граждан с детьми с опасных территорий.

– Мы приняли решение относительно организации и начала образовательного процесса в тех регионах Украины, где это возможно, — отметил Шкарлет.

По словам министра, предусмотрены два варианта:

• временная приостановка образовательного процесса там, где обучение невозможно из-за боевых действий и российской военной агрессии;

• организация образовательного процесса по дистанционной или смешанной форме обучения в тех регионах, где это возможно, где нет активных боевых действий (по согласованию с военно-гражданской администрацией).

Шкарлет заверил, что образовательный процесс в Украине будет обеспечен всеми возможными средствами.

Дети, эвакуированные с опасных территорий, смогут приобщиться к учебе по месту временного проживания.

– На сегодняшний день любой ребенок, который сменил временно место пребывания или проживания, может приобщиться к любой школе, к любой программе. Сегодня каждый директор, каждый классный руководитель готов брать любого ребенка или на дистанционную, или на смешанную форму обучения и вовлекать его в образовательный процесс, — подчеркнул Шкарлет.

Министр образования уточнил, что с понедельника, 14 марта, в Украине будет запущена единая образовательная платформа на базе Всеукраинской школы онлайн. И если кто-то не сможет присоединиться к обучению в определенной школе, он сможет учиться в дистанционном формате.

Что касается студентов, которые являются участниками боевых действий, находятся в рядах ВСУ, в подразделениях терробороны, для них установят удобный индивидуальный график или предоставят академический отпуск, или перенесут образовательные нормативы на следующие семестры.

Если это студенты выпускных курсов (четвертый курс бакалаврата и выпускной курс магистратуры), для них также установят удобный график обучения.

Сергей Шкарлет также подтвердил, что было принято решение единовременно отменить в 2022 году сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВЭ), а также единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).

По словам министра, механизм вступительной кампании-2022 уже нарабатывается и будет обнародован в ближайшее время.

– Никаких экзаменов университет собственными силами проводить не будет. Это для того, чтобы предотвратить все проявления коррупции, которые возможны в образовательной среде при поступлении, — уточнил Шкарлет.