Міністерство освіти і науки планує запустити освітній процес у тих регіонах України, де сьогодні це можливо і дозволяє безпекова ситуація.

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, було видано розпорядження про призупинення навчального процесу. МОН рекомендувало закладам освіти оголосити канікули на два тижні.

Період канікул уже завершується, і перед міністерством постало питання, як організувати навчальний процес в умовах воєнного стану та евакуації громадян із дітьми з небезпечних територій.

– Ми ухвалили рішення щодо організації та початку освітнього процесу в тих регіонах України, де це можливо, – зазначив Шкарлет.

За словами міністра, передбачені два варіанти:

• тимчасове призупинення освітнього процесу там, де навчання є неможливим через бойові дії та російську військову агресію;

• організація освітнього процесу за дистанційною чи змішаною формою навчання в тих регіонах, де це можливо, де немає активних бойових дій (за погодженням з військово-цивільною адміністрацією).

Шкарлет запевнив, що освітній процес в Україні буде забезпечено всіма можливими засобами.

Діти, які були евакуйовані з небезпечних територій, зможуть долучитися до навчання за місцем тимчасового проживання.

– На сьогодні будь-яка дитина, яка змінила тимчасово місце перебування чи проживання, може долучитися до будь-якої школи, до будь-якої програми. Сьогодні кожен директор, кожен класний керівник готовий брати будь-яку дитину або на дистанційну, або на змішану форму навчання й долучати її до освітнього процесу, – наголосив Шкарлет.

Міністр освіти уточнив, що з понеділка, 14 березня, в Україні запустять єдину освітню платформу на базі Всеукраїнської школи онлайн. І якщо хтось не зможе доєднатися до навчання в певній школі, він зможе навчатися в дистанційному форматі.

Що стосується студентів, які є учасниками бойових дій, перебувають у лавах ЗСУ, в підрозділах тероборони, для них встановлять зручний індивідуальний графік або нададуть академічну відпустку, або ж перенесуть освітні нормативи на наступні семестри.

Якщо це студенти випускних курсів (четвертого курсу бакалаврату і випускного курсу магістратури), для них також встановлять зручний графік навчання.

Сергій Шкарлет також підтвердив, що було ухвалено рішення одноразово скасувати в 2022 році складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ), а також єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

За словами міністра, механізм вступної кампанії-2022 уже напрацьовується і буде оприлюднений найближчим часом.

– Жодних іспитів університет власними силами проводити не буде. Це для того, щоб запобігти всім проявам корупції, які можливі в освітньому середовищі під час вступу, – уточнив Шкарлет.

Днями Сергій Шкарлет поінформував, що в Україні за 11 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії ворог зруйнував або частково пошкодив 211 шкіл.