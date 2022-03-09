Потрібно знищити російські системи радіоелектронної боротьби та розвідки – Резніков

Щоб перемогти Кремль, Україна має знищити російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР). Це значно послабить ворожі війська та забезпечить перевагу для українських захисників.

– Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо. Разом до перемоги, – закликав українців очільник Міноборони Олексій Резніков.

На думку міністра, ворог тоді стане безпорадним, а вигнати його з території України стане ще легше.

– Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок – величезний! Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та розвідки, – наголосив він.

Резніков додав, що українці вже суттєво ускладнили постачання російських військ паливом та боєприпасами, знищено багато ворожої техніки та збережено багато життів. Треба лише зробити декілька кроків, щоб суттєво зупинити ворога, вигнати його з нашої держави та одержати перемогу.