В среду, 9 марта, российские войска нанесли удары Градами по Калиновке Броварского района. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

— В результате обстрела силами ВСУ колонны российской военной группировки, которая перемещалась из Богдановки в сторону Скибина, враг потерял военную технику фактически в полном составе. Враг понес огромные потери личного состава и отступил, – написал Сапожко.

По его словам, остатки танкового полка заняли позиции в окрестных деревнях.

– Прикрываясь мирным населением, враг нанес коварный удар Градами по Калиновке. Повреждены дома в частном секторе. Есть пострадавшие. Враг нарушает все возможные и невозможные нравственные принципы и основы человечности. Никогда не простим! – сообщил мэр.

Достоверно известно об одной пострадавшей после обстрела Калиновки. Женщина доставлена ​​в Броварскую многопрофильную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, так как она потеряла много крови.

Ранее мы писали, что в результате обстрела в селе Калиновка произошло разрушение двух складских построек.

Потом возник пожар из-за падения сбитой крылатой ракеты. Украинскому ПВО удалось сбить ракету Калибр, а ее обломки упали на таможенный склад. Жертв и пострадавших нет.