У середу, 9 березня, російські війська завдали ударів Градами по Калинівці Броварського району. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

– В результаті обстрілу силами ЗСУ колони російського військового угрупування, котра переміщалась з Богданівки в бік Скибина, ворогом втрачено військову техніку фактично в повному складі. Ворог поніс величезні втрати особового складу та відступив, – написав Сапожко.

За його словами, залишки танкового полку зайняли позиції в навколишніх селах.

– Прикриваючись мирним населенням, ворог наніс підступний удар Градами по Калинівці. Пошкоджені будинки в приватному секторі. Є постраждалі. Ворог порушує всі можливі та неможливі моральні принципи та основи людяності. Ніколи не пробачимо! – попередив мер.

Достеменно відомо про одну постраждалу після обстрілу Калинівки. Жінку доставлено до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. Лікарі оцінюють її стан як важкий, оскільки вона втратила багато крові.

Раніше ми писали, що унаслідок обстрілу в селі Калинівка сталося руйнування двох складських будівель.

Згодом виникла пожежа через падіння збитої крилатої ракети. Українській ППО вдалося збити ракету Калібр, а її уламки впали на митний склад. Жертв та постраждалих немає.