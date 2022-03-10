Все украинцы, чье жилье было разрушено в период войны России против Украины, смогут подать заявку на возмещение через приложение Дія.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе регулярного брифинга.

— Ориентировочно уже через неделю в приложении Дія мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дія, — сказал глава правительства.

Он добавил, что Кабмин создал Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры, и как только война будет завершена, правительство станет возобновлять все, что разрушил враг.

Премьер-министр добавил, что правительство формирует новые резервы и аккумулирует ресурсы, чтобы украинская армия была обеспечена всем необходимым и для обороны, и для дальнейшего освобождения оккупированных территорий.

– Вчера состоялся очередной аукцион по продаже военных облигаций на 6,6 млрд грн. Также Национальный банк Украины принял решение выкупить военные облигации правительства еще на 20 млрд грн, – заявил Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что вчера США увеличили с $10 млрд до $12 млрд потенциальный пакет помощи для Украины, который вскоре будет рассмотрен Конгрессом, а Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме более $700 млн.

– Сегодня Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении “пакета устойчивости” в сумме €2 млрд для поддержки Украины. А уже через несколько часов Международный валютный фонд рассмотрит вопрос о выделении Украине $1,4 млрд экстренной поддержки, — сказал премьер-министр.

Глава правительства добавил, что на следующей неделе Украина ожидает первый транш в €300 млн макрофинансовой поддержки от Европейского Союза, который экстренно выделил Украине €1,2 млрд, а уже через неделю – второй транш.

Премьер-министр рассказал, что во время войны многие украинцы остались без документов.

– Поэтому в Дії также появится новое временное цифровое удостоверение – єДокумент. Он будет очень гибок — будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах. єДокумент автоматически будет доступен всем пользователям Дії, – заявил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас Украина создает резерв продовольствия.

– Государство произведет выкуп зерна и других запасов в объемах годового потребления всей страной за средства государственного бюджета. Это позволит нам обеспечить страну достаточным количеством продуктов питания, – сказал он.

Глава правительства добавил, что Украина продолжает расширять перечень критического импорта и поддерживает работу критической инфраструктуры.