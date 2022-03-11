Российских агрессоров пока много, поэтому ситуация на фронте остается непростой. Однако они уже утратили инициативу. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем заявлении.

— Многие не скажут, какой сейчас день недели. Однако большинство знает – начался 16-й день сопротивления российскому нашествию. Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока что. Но они уже потеряли инициативу, – отметил министр.

Он отметил, что наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям.

— Видео побега российских танковых подразделений под Броварами запечатлелось во всем мире как реальное состояние “второй армии” планеты. Когда-то знаменитая Таманская дивизия, созданная в свое время в Харькове, похоже, под Харьковом свой “славный” путь и закончит. Как и Кантемировская, — подчеркнул Резников.

По словам главы Минобороны, в Черниговской области наши защитники существенно усилились трофейной российской бронетехникой, а воздушные силы продолжают уничтожать самолеты противника.

Однако враг, получив отпор на поле боя, усиливает террористические нападения и убивает мирных жителей.

— Систематические удары по Харькову, атака с неба на Днепр, Луцк, Ивано-Франковск и другие города тому доказательства. По всем военным преступникам будет проведена соответствующая работа, ни один не скроется.

Он подчеркнул, что до сих пор очень сложной остается ситуация в Мариуполе, где враг держит город в заложниках, устроив акт геноцида. Власти пытаются обеспечить туда гуманитарные коридоры, но россияне бомбят город даже во время официальных переговоров.

На временно занятых территориях Юга Украины враг пытается развернуть полицейскую инфраструктуру. Резников уверен, что ее россиянам “придется сворачивать быстро”. Он также подчеркнул, что отдельным направлением работы остается “обеспечение армии в условиях, когда первый удар отражен, враг сдержан и война переходит в другую фазу”.

— Вчера, на месяц раньше установленного срока, военным частям перечислено 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения на время действия военного положения всем категориям военнослужащих, установленным во исполнение Указов президента Украины, верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Это первый транш за февраль – начало марта. После систематизации боевых приказов последуют другие транши, – отметил министр.

Денежное довольствие участников боевых действий будет составлять 100 тыс. грн в месяц, не считая премий за уничтоженную технику и т.д.

Резников сообщил, что также налажена система оборонных закупок за бюджетные средства. Следовательно, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 05 марта 2022 года № 201 О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 28 февраля 2022 года № 169, такие закупки не включаются в годовой план закупок.

Отчеты по их результатам в электронной системе будут обнародованы после прекращения или отмены военного положения в соответствии с постановлением.

— Мы концентрируемся на том, чтобы поставки были гарантированы и осуществлялись в срок. Это касается всего – от питания до одежды и боеприпасов. Сформированы значительные резервы топлива. Сейчас мы отшлифовываем логистику, ведь многие маршруты поставки изменились, наши войска активно маневрируют. Точно будут какие-нибудь сбои, но все заряжены на то, чтобы их немедленно исправлять.

Алексей Резников поблагодарил всех граждан, бизнес, которые помогают обеспечивать армию. Он подчеркнул, что воины чувствуют эту поддержку, поэтому у них совсем другая мотивация, чем у российских захватчиков.

Сохраняем единство! Держим строй! Победим! Слава Украине!

Источник : Минобороны

