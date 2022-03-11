Російських загарбників поки що багато, тому ситуація на фронті залишається непростою. Однак вони вже втратили ініціативу. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своїй заяві.

— Багато з нас не скажуть, який зараз день тижня. Проте більшість знає – почався 16-й день спротиву російській навалі. Ситуація на фронті є і буде непростою. Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу, – зазначив міністр.

Він зазначив, що наші воїни здійснюють активну оборону і проводять успішні контратаки на усіх напрямках.

— Відео втечі російських танкових підрозділів під Броварами закарбується у всьому світі як реальний стан “другої армії” планети. Колись славетна Таманська дивізія, створена свого часу у Харкові, схоже, під Харковом свій “славетний” шлях і закінчить. Як і Кантемирівська, – наголосив Резніков.

За словами очільника Міноборони, на Чернігівщині наші захисники суттєво посилилися трофейною російською бронетехнікою, а повітряні сили продовжують нищити літаки противника.

Однак ворог, отримавши відсіч на полі бою, посилює терористичні напади та вбиває мирних мешканців.

— Систематичні удари по Харкову, атака з неба на Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ та інші міста тому докази. По всіх військових злочинцях буде проведена відповідна робота, жоден не сховається.

Він підкреслив, що досі дуже складною залишається ситуація у Маріуполі, де ворог тримає місто у заручниках, влаштувавши справжній акт геноциду. Влада намагається забезпечити туди гуманітарні коридори, але росіяни бомбардують місто навіть під час офіційних перемовин.

На тимчасово зайнятих територіях Півдня України ворог намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру. Резніков упевнений, що її росіянам “доведеться згортати швидко”. Він також наголосив, що окремим напрямом роботи залишається “забезпечення армії в умовах, коли перший удар відбито, ворога стримано і війна переходить в іншу фазу”.

— Вчора, на місяць раніше встановленого терміну, військовим частинам перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану всім категоріям військовослужбовців, встановленої на виконання Указів президента України, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Це перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші, – зазначив міністр.

Грошове забезпечення учасників бойових дій становитиме 100 тис. грн. на місяць, без урахування премій за знищену техніку тощо.

Резніков повідомив, що також налагоджено систему оборонних закупівель за бюджетні кошти. Відтак, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 05 березня 2022 р. № 201 Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169, такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель.

Звіти за їх результатами в електронній системі будуть оприлюднені після припинення чи скасування воєнного стану згідно з постановою.

— Ми концентруємось на тому, щоб поставки були гарантовані і здійснювалися вчасно. Це стосується всього – від харчування до одягу та боєприпасів. Сформовані значні резерви палива. Зараз ми відшліфовуємо логістику, адже багато маршрутів постачання змінилися, наші війська активно маневрують. Точно будуть якісь збої, але усі заряджені на те, щоб їх негайно виправляти.

Олексій Резніков подякував усім громадянам, бізнесу, які допомагають забезпечувати армію. Він підкреслив, що воїни відчувають цю підтримку, тому в них зовсім інша мотивація, ніж у російських загарбників.

Зберігаймо єдність! Тримаймо стрій! Переможемо! Слава Україні!