Российским войскам нечем воевать: Арестович о ситуации в Украине

В ближайшее время российско-оккупационные войска могут попытаться пойти в более активное наступление на разных направлениях. После небольшой паузы они начнут сильнее атаковать украинские города.

– Будет еще одна попытка наступать с их стороны. Сейчас они в паузе, под Киевом практически разгромлены, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем, — подчеркнул в комментарии украинским телеканалам советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Он считает, что российские войска попытаются бросить резервы на направления, где уже совершали атаки. Речь идет о зоне ООС, Мариуполе, Харькове, возможно, Киеве и других городах.

– Поскольку они бестолковые, то и эти резервы полягут. Две, может, три недели на их попытки после паузы активно наступать. После этого они станут как зайчики, потому что воевать им нечем вообще, – убежден советник главы ОП.

За 17 дней войны в Украине Россия потеряла более 12 тыс. военных из личного состава. По предварительным данным, украинские защитники уничтожили по меньшей мере 362 вражеских танка и более 1,2 тыс. боевых бронированных машин.

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