Російським військам немає чим воювати: Арестович про ситуацію в Україні

Найближчим часом російсько-окупаційні війська можуть спробувати піти в активніший наступ на різних напрямах. Після незначної паузи вони почнуть сильніше атакувати українські міста.

У коментарі українським телеканалам радник керівника Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що загарбники спробують здійснити нові наступи.

– Буде ще одна спроба наступати з їхнього боку. Зараз вони у паузі, під Києвом практично розгромлені, намагаються тикатися невеличкими підрозділами, але ми їх знищуємо, – зазначив він.

Радник керівника Офісу президента вважає, що російські війська спробують кинути резерви на напрями, де вони вже здійснювали атаки. Йдеться про зону ООС, Маріуполь, Харків, можливо Київ та інші міста.

– Оскільки вони безтолкові, то і ці резерви поляжуть. Два, може три тижні, на їхні спроби після паузи активно наступати. Після цього вони стануть як зайчики, тому що воювати їм немає чим взагалі, – переконаний радник глави ОП.

За 17 днів війни в Україні Росія втратила понад 12 тис. військових з особового складу. За попередніми даними, українські захисники знищили щонайменше 362 ворожі танки та понад 1,2 тис. бойових броньованих машин.