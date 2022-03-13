Російська армія намагається придушити український супротив та залучити додаткові репресивні механізми проти наших громадян. Ворог намагається зруйнувати українські міста та населені пункти, знищити мирних жителів та зупинити роботу військових частин.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін наголосив, що агресори намагаються розбомбити аеродроми та військово-повітряну інфраструктуру.

– Ворог вживає заходи для руйнування військової інфраструктури, яка здатна забезпечити функціонування та бойове застосування авіації. Україна робить усе можливе для прикриття аеродромів і військово-повітряної інфраструктури, – розповів він.

Єнін розповів про ситуацію у Мелітополі, де російські війська намагаються зруйнувати єдність громадян України.

– Попри це, ми не бачимо спроб колаборації співробітників Нацполіції та Нацгвардії з окупаційними адміністраціями. Це тішить, – наголосив Єнін.

Заступник міністра внутрішніх справ розповів, що викраденого мера Мелітополя Івана Федорова досі утримує російська армія. Українські спеціальні служби роблять все, щоб звільнити його з полону.

Фото: Євген Єнін