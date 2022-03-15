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Факти / Україна / Суспільство

Викраденого мера Мелітополя вивезли до окупованого Луганська

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Іван Федоров - мер Мелітополя

Викрадений російськими загарбниками міський голова Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

– За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про “тероризм”, – йдеться у дописі.

За інформацією ОВА, доля міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва, який також перебуває у полоні, наразі невідома.

Нагадаємо, що мера Мелітополя Івана Федорова викрали 11 березня. Група приблизно з 10 російських військових затримала його в міському кризовому центрі. Федорову надягли на голову пластиковий мішок.

А за два дні, близько о 8.30, взяли в полон і мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

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