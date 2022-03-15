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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський заявив, що військова допомога на тиждень витрачається за 20 годин

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав до збільшення обсягу військової допомоги з боку партнерів під час виступу на зустрічі лідерів Joint Expeditionary Force.

Зеленський заявив, “що всі знають, що нам життєво потрібні сьогодні – літаки”. Він зазначив, що “без ваших зусиль було б складно” і сказав, що “нам потрібно ще”.

— Наші люди беруть трофеї, ми захоплюємо російську техніку вдень, вночі, беремо все на полі бою і відправляємо знову в бій. Навіть зробили боєздатною стару радянську техніку, яка у нас не працювала, і все, що ми отримуємо від вас. Але обсяг, який ви даєте… на тиждень ми використовуємо за 20 годин.

У нас стільки окупантів, наші військові називають їх саранча. На кожну людину – 20-30 їхніх людей, на один наш танк – 100 їхніх, – сказав він.

До Joint Expeditionary Force входять Велика Британія, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

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