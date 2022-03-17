Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 21 день войны
Убили Убили
103 ребенка
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Украина / Общество

Минус 10 самолетов и вертолетов РФ: Командование воздушных сил об удачных итогах дня

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Российский Су-34

Воздушные силы Украины за 16 марта сбили 10 воздушных целей врага, в том числе несколько истребителей.

Об этом сообщает Командование воздушных сил Украины.

— Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30, один истребитель-бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня, — отметил спикер командования Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат.

Также украинские военные уничтожили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34 и вертолет Ка-52 на северном и южном направлении соответственно. Об этом отчитывается противовоздушная оборона Сухопутных войск.

— Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения – пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели, — добавил Игнат.

Читайте
Обстрел Мариуполя с кораблей и удар по жилым домам в Киеве: что происходит на 21-е сутки войны в Украине

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка