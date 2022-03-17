Минус 10 самолетов и вертолетов РФ: Командование воздушных сил об удачных итогах дня

Воздушные силы Украины за 16 марта сбили 10 воздушных целей врага, в том числе несколько истребителей.

Об этом сообщает Командование воздушных сил Украины.

— Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30, один истребитель-бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня, — отметил спикер командования Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат.

Также украинские военные уничтожили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34 и вертолет Ка-52 на северном и южном направлении соответственно. Об этом отчитывается противовоздушная оборона Сухопутных войск.

— Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения – пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели, — добавил Игнат.