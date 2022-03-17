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Факти / Україна / Суспільство

Мінус 10 літаків та вертольотів РФ: Командування повітряних сил про вдалі підсумки дня

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Российский Су-34

Повітряні сили України за 16 березня збили 10 повітряних цілей ворога, зокрема кілька винищувачів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил України.

– Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30, один винищувач-бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БПЛА оперативно-тактичного рівня, – зазначив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Також українські військові знищили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямках відповідно. Про це звітує протиповітряна оборона Сухопутних військ.

– Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти, чи були уражені цілі, – додав Ігнат.

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