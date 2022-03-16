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Факти / Україна / Суспільство

Ще 1 274 авто за ніч. Українці продовжують залишати Маріуполь

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
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З Маріуполя, який тероризують російські війська, продовжують прибувати автомобілі до Запоріжжя.

15 березня було відкрито гуманітарний коридор евакуації, ним скористалися тисячі громадян.

За ніч до безпечного міста прибуло ще 1 274 автомобілі.

У Запоріжжі мешканці Маріуполя мають змогу скористатися допомогою соціальних служб та психологів.

Також вони можуть отримати харчування, одяг та місце для відпочинку.

Крім того, вони можуть продовжити евакуацію до західних регіонів.

Котру добу поспіль у Маріуполі фіксується катастрофічна ситуація. Окупанти обстрілюють місто з повітря, через це горять будинки, помирають не лише військові, а й мирні громадяни – жінки, літні люди та навіть діти.

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Лікарі не встигають надавати допомогу всім, а померлі просто лежать на вулицях, їх ховають у братських могилах.

Через це з міста було відкрито гуманітарний коридор, щоб українські громадяни змогли переїхати до безпечних міст.

Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Факты ICTV

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