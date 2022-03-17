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Факти / Україна / Суспільство

Усиновлення та тимчасове влаштування – чим вони відрізняються

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Усиновлення та тимчасове влаштування – чим вони відрізняються

Під час воєнних дій багато дітей можуть потребувати тимчасового влаштування у родині. Між цією функцією та усиновленням є значна різниця.

Чим вони відрізняються?

По перше, усиновити можна дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, дитину, нотаріальну згоду на усиновлення якої дали батьки.

Вона обов’язково має перебувати на обліку з усиновлення.

Щодо тимчасового влаштування, то перебування батьків такої дитини тимчасово невідоме та з’ясовується.

По-друге, під час усиновлення дитина повністю втрачає зв’язки зі своєю біологічною родиною та стає членом родини усиновлювачів як син чи дочка.

Тимчасове влаштування – дитина перебуватиме у родині, доки не буде ухвалено рішення щодо її подальшої долі чи не будуть знайдені її батьки.

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Що треба зробити для усиновлення:

  • звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання;
  • зібрати необхідні документи;
  • пройти навчання;
  • довести, що ви відповідаєте вимогам усиновлення;
  • стати на облік для кандидатів на усиновлення;
  • отримати у службі у справах дітей інформацію про дитину та встановити контакт із нею;
  • отримати висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення;
  • розпочати судову процедуру усиновлення.

Що треба для тимчасового влаштування:

  • звернутися із заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання;
  • зібрати необхідні документи.
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Хто ухвалює рішення

Щодо усиновлення – суд, щодо тимчасового влаштування – служба у справах дітей.

Чи можна їхати за кордон

Після усиновлення – так, після тимчасового влаштування – ні.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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