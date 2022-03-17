Усиновлення та тимчасове влаштування – чим вони відрізняються

Під час воєнних дій багато дітей можуть потребувати тимчасового влаштування у родині. Між цією функцією та усиновленням є значна різниця.

Чим вони відрізняються?

По перше, усиновити можна дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, дитину, нотаріальну згоду на усиновлення якої дали батьки.

Вона обов’язково має перебувати на обліку з усиновлення.

Щодо тимчасового влаштування, то перебування батьків такої дитини тимчасово невідоме та з’ясовується.

По-друге, під час усиновлення дитина повністю втрачає зв’язки зі своєю біологічною родиною та стає членом родини усиновлювачів як син чи дочка.

Тимчасове влаштування – дитина перебуватиме у родині, доки не буде ухвалено рішення щодо її подальшої долі чи не будуть знайдені її батьки.

Що треба зробити для усиновлення:

звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання;

зібрати необхідні документи;

пройти навчання;

довести, що ви відповідаєте вимогам усиновлення;

стати на облік для кандидатів на усиновлення;

отримати у службі у справах дітей інформацію про дитину та встановити контакт із нею;

отримати висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення;

розпочати судову процедуру усиновлення.

Що треба для тимчасового влаштування:

звернутися із заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання;

зібрати необхідні документи.

Хто ухвалює рішення

Щодо усиновлення – суд, щодо тимчасового влаштування – служба у справах дітей.

Чи можна їхати за кордон

Після усиновлення – так, після тимчасового влаштування – ні.