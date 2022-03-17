В Украине во время войны не будут повышать цены на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, фиксируется падение уровня расчетов за электроэнергию со стороны бытовых потребителей, а это сказывается на генерации ПАО Укргидроэнерго и НАЭК Энергоатом.

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При этом Галущенко склоняется к сохранению действующей тарифной модели по снабжению населения электроэнергией.

– Безусловно, никто тарифы не будет повышать. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который помог бы всем генерациям спокойно пройти этот период, – сказал глава министерства.

По словам Галущенко, уровень расчетов за свет с начала войны упал на 30%.

Действующая модель финансового ВОО (возложение общественных обязанностей) рассчитана на период с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года. Энергоатом и Укргидроэнерго получили право продавать ресурсы на рынке и за счет доходов компенсировать поставщикам универсальных услуг тарифы для населения.

В рамках внедрения новой модели ВОО для потребителей с объемом потребления 250 кВт-ч/месяц был установлен более низкий тариф – 1,44 грн/кВт-час. В Минэнерго подсчитали, что таких потребителей около 80%. Для остальных действует ранее установленный тариф в 1,68 грн/кВт-час.

Ранее директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил, что с 15 марта по 1 апреля 2022 года украинцы могут оплатить коммунальные услуги в отделениях Укрпочты со скидкой 50% на комиссию.

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