В Україні на час війни не підвищуватимуть ціни на електроенергію для населення.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, наразі фіксується падіння рівня розрахунків за електроенергію з боку побутових споживачів, а це позначається на генерації ПАТ Укргідроенерго та НАЕК Енергоатом.

При цьому Галущенко схиляється до збереження чинної тарифної моделі з постачання населенню електроенергії.

– Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період, – сказав очільник міністерства.

За словами Галущенка, рівень розрахунків за світло з початку війни впав на 30%.

Чинна модель фінансового ПСО (покладання суспільних обов’язків) розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Енергоатом та Укргідроенерго отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг тарифи для населення.

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У рамках впровадження нової моделі ПСО для споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць було встановлено нижчий тариф – 1,44 грн/кВт-год. У Міненерго підрахували, що таких споживачів близько 80%. Для решти діє раніше встановлений тариф у 1,68 грн/кВт-год.

Раніше директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що з 15 березня до 1 квітня 2022 року українці можуть оплатити комунальні послуги у відділеннях Укрпошти зі знижкою 50% на комісію.