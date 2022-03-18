Глава Харьковщины призвал жителей области не верить фейкам оккупантов

Российские оккупанты активизировали свою преступную пропаганду, нацеленную на деморализацию населения и дискредитацию ВСУ, поэтому харьковчане должны доверять только официальной информации и не поддаваться на фейки врага.

Об этом заявил во время прямого эфира национального телемарафона председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, россияне активно работают в интернет-пространстве, запускают фейки, взламывают новостные ресурсы для того, чтобы дезинформировать и дискредитировать украинцев.

— На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздают на камеры продовольственные товары, – отметил Синегубов.

В качестве примера глава Харьковской ОВА рассказал недавний фейк пропагандистов, который был снят якобы в Липцах. Тогда оккупанты сняли видео в неизвестном спортзале, хотя такого помещения вообще в этом населенном пункте не существует.

— Это монтаж и откровенная провокация. Оккупанты создают лживую картинку, снимают подставных людей, которые выдают себя за жителей этой громады и якобы радуются “российским освободителям”, – подчеркнул он.

Синегубов в очередной раз призвал жителей региона не поддаваться фейкам россиян и верить только официальной информации из украинских источников.

Глава Харьковской области резюмировал, что в условиях войны особенно важно проверять информацию.