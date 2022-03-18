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Факти / Україна / Суспільство

Голова Харківщини закликав жителів області не вірити фейкам окупантів

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Голова Харківщини закликав жителів області не вірити фейкам окупантів

Російські окупанти активізували свою злочинну пропаганду, яка націлена на деморалізацію населення та дискредитацію ЗСУ, тож харківʼяни мають довіряти лише офіційній інформації та не піддаватись на фейки ворога.

Про це заявив під час прямого ефіру національного телемарафону голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни активно працюють в інтернет-просторі, запускають фейки, зламують новинні ресурси для того, щоб дезінформувати та дискредитувати українців.

– На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають на камери продовольчі товари, – зазначив Синєгубов.

Як приклад голова Харківської ОВА розповів про нещодавній фейк пропагандистів, який був знятий начебто у Липцях. Тоді окупанти зняли на відео невідомий спортзал, хоча такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує.

– Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу картинку, знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють “російським визволителям”, – підкреслив він.

Очільник Харківщини резюмував, що в умовах війни особливо важливо перевіряти інформацію.

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