Просят снять санкции и отказываются от ультиматумов: Подоляк о переговорах с россиянами

Украина и Россия продолжает переговорный процесс, однако проходит он довольно тяжело.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который входит в украинскую переговорную группу.

Подоляк дал интервью Медузе, в котором хоть и не раскрыл детали переговоров, но указал на важные моменты. В частности это касается смягчения риторики со стороны РФ, а также того, что российские парламентарии уже сами просят отметить санкции.

Факты ICTV собрали самые важные моменты, о которых говорил Михаил Подоляк.

Россия уже готова на компромисс

РФ видела войну в Украине одной, но на деле получила совсем иное. В частности это касается ущерба, который они сами себе наносят.

— За это время они (руководители РФ) стали гораздо реалистичнее оценивать, в том числе свою переговорную платформу. И те риски, с которыми будут дальше работать. Это изменение риторики, модели поведения у нас вызывает определенный осторожный оптимизм, — заявил Подоляк.

Он отметил, что у российской стороны есть желание выйти на компромиссный вариант, но речь не идет о мирном соглашении. В этом также помогла новообретенная Россией репутация в мире. Представителей российской власти хорошо отрезвили санкции.

— Все это возвращает их в реальную политику. Где Украина права и выставляет вполне адекватные требования, — добавил Михаил.

Самое главное, что российские войска должны отойти на позиции, которые они занимали до 24 февраля 2022 года, а там уже будут подниматься другие политические и гуманитарные вопросы.

Подоляк отметил, что РФ оставила свои ультиматум позади, так как их позиция просто уже не разрешает их выдвигать.

— А дальше мы можем обсуждать определенные вещи — в том числе политические, гуманитарные. Но с той репутацией, которая сейчас есть у России, обсуждать их в ультимативной форме уже не получится, — заявил советник главы Офиса президента.

Риторика РФ смягчилась, но они продолжают распространять фейки

Он отметил, что ранее РФ яростно кричала: “Мы там все зачешем, мы за два дня всех поставим на колени, мы сейчас уничтожим нацистов”. Сейчас эта риторика позади, ведь не существует никаких нацистов в Украине, поэтому и убирать не кого.

— При этом за 21 день вторжение сделало всю Украину тотально антироссийской. Это будет проблемой для нас, — добавил Подоляк.

Парадокс заключается в том, что РФ бомбит в основном те города, где к России относились более толерантно. Но теперь и там наблюдаются антироссийские настроения из-за войны.

Старая система безопасности в мире себя изжила

Михаил Подоля отметил, что Украина не пойдет на мирное соглашение. Нам гораздо важнее получить гарантии безопасности.

— И нас не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло НАТО. Мы же двигались в сторону НАТО, были, по сути, их младшим партнером. Во время войны мы нуждались в консультационной помощи — как минимум в возможности ускоренной закупки вооружений, — заявил советник главы Офиса президента.

Однако НАТО даже не пригласило Украину на свой саммит, который проходил 25 февраля 2022 года.

— Они испугались. И мы понимаем, что вся эта послевоенная архитектура безопасности больше в Европе не работает. ОБСЕ тоже не справляется с обеспечением безопасности, — отметил Михаил Подоляк.

Какую предварительную модель гарантий безопасности хочет Украина

— У нас есть формула, которую мы положили на стол переговоров, — украинская модель гарантий безопасности. Она предполагает, что не будет двустороннего договора Россия — Украина. Будет многосторонний договор, пакетное соглашение, в котором участие примет ряд стран — их количество еще обсуждается. Пять или семь стран, — заявил Подоляк.

В этом списке стран важно присутствие государств с ядерным оружие: США, Великобритания и Франция.

Если Украина и согласится на статус нейтральной страны, то это может быть швейцарская модель армии. То есть о полной демилитаризации речь точно не идет.

“Утка” от Financial Times

Издание Financial Times по какой-то неизвестной причине берется публиковать так называемый черновик плана мирных договоренностей из 15 пунктов. Там явно прослеживается российская риторика, в частности речь идет о многих пунктах, которые Украина не поддерживает.

На это Подоляк ответил, что никаких 15 пунктов не существует, есть только промежуточные моменты, как то окончание войны, перемирие и вывод войск, обеспечение безопасности Украины.

Россия уже просит отметить санкции

На переговорах фигурирует тема санкций, и понятное дело, что не со стороны Украины. Российские представители просят украинских парламентариев повлиять на западные страны, чтобы те отменили санкции.

— Но тут есть два момента. Первое: не Украина вводит санкции и не мы их можем отменить, — отметил Подоляк.

А второй момент это то, что мир, грубо говоря, видит войну в прямом эфире. Западные страны не могут отменить санкции, когда видят, что российские оккупанты продолжают бомбить украинские города.

— Кроме того, отмена этих санкций должна быть привязана к конкретным действиям: даже если вы убрали войска, вы уже разрушили какое-то количество инфраструктурных объектов, давайте это учитывать, — добавил советник главы Офиса президента.

Судьба оккупированного Крыма и ОРДЛО

Российские власти думают, что Крым и ОРДЛО — это их территории. Однако целостность Украины непоколебима.

— Для нас территориальная целостность Украины незыблема. Для нас эти территории юридически остаются частью Украины, — заявил Михаил Подоляк.

Он добавил, что другие моменты на переговорах относительно этих территорий не готов озвучивать. Дело в том, что стороны ранее договорились не сливать информацию относительно переговоров. В отличие от российских парламентариев, украинские свое слово держат.