Просять зняти санкції та відмовляються від ультиматумів: Подоляк про переговори з росіянами

Україна та Росія продовжує переговорний процес, проте проходить він досить тяжко.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, який входить до української переговорної групи.

Подоляк дав інтерв’ю Медузе, в якому хоч і не розкрив деталі переговорів, але наголосив на важливих моментах. Зокрема, це стосується пом’якшення риторики з боку РФ, а також того, що російські парламентарі вже самі просять скасувати санкції.

Факти ICTV зібрали найважливіші моменти, про які говорив Михайло Подоляк.

Росія вже готова до компромісу

РФ бачила війну в Україні однією, але насправді отримала зовсім інше. Зокрема це стосується шкоди, яку вони самі собі завдають.

– За цей час вони (керівники РФ) стали набагато реалістичніше оцінювати, зокрема, свою переговорну платформу. І ті ризики, з якими далі працюватимуть. Ця зміна риторики, моделі поведінки у нас викликає певний обережний оптимізм, – заявив Подоляк.

Він зазначив, що російська сторона має бажання вийти на компромісний варіант, але не йдеться про мирну угоду. У цьому також допомогла новонабута Росією репутація у світі. Представників російської влади добре протверезили санкції.

– Усе це повертає їх у реальну політику. Де Україна має рацію і виставляє цілком адекватні вимоги, – додав Михайло.

Найголовніше, що російські війська мають відійти на позиції, які вони займали до 24 лютого 2022 року, а там уже порушуватимуться інші політичні та гуманітарні питання.

Подоляк зазначив, що РФ залишила свої ультиматум позаду, тому що їхня позиція просто вже не дозволяє їх висувати.

– А далі ми можемо обговорювати певні речі, зокрема політичні, гуманітарні. Але з тією репутацією, яка зараз має Росія, обговорювати їх в ультимативній формі вже не вийде, – заявив радник глави Офісу президента.

Риторика РФ пом’якшала, але вони продовжують поширювати фейки

Він зазначив, що раніше РФ люто кричала: Ми там все зачешемо, ми за два дні всіх поставимо на коліна, ми зараз знищимо нацистів. Зараз ця риторика позаду, адже не існує жодних нацистів в Україні, тому й прибирати нема кого.

– Водночас за 21 день вторгнення зробило всю Україну тотально антиросійською. Це буде проблемою для нас, – додав Подоляк.

Парадокс у тому, що РФ бомбардує переважно ті міста, де до Росії ставилися толерантніше. Але тепер і там спостерігаються антиросійські настрої через війну.

Стара система безпеки у світі себе зжила

Михайло Подоля зазначив, що Україна не піде на мирну угоду. Нам набагато важливіше отримати гарантії безпеки.

– І нас не влаштовує стара система безпеки, де домінантну роль відігравало НАТО. Ми ж рухалися у бік НАТО, були по суті їх молодшим партнером. Під час війни ми потребували консультаційної допомоги – щойнаменше можливості прискореної закупівлі озброєнь, – заявив радник глави Офісу президента.

Проте, НАТО навіть не запросило Україну на свій саміт, який проходив 25 лютого 2022 року.

– Вони злякалися. І ми розуміємо, що вся ця повоєнна архітектура безпеки в Європі більше не працює. ОБСЄ теж не справляється із забезпеченням безпеки, – наголосив Михайло Подоляк.

Яку попередню модель гарантій безпеки хоче Україна

– Ми маємо формулу, яку ми поклали на стіл переговорів, — українська модель гарантій безпеки. Вона зазначає, що не буде двостороннього договору Росія — Україна. Буде багатосторонній договір, пакетна угода, в якій візьме участь низка країн — їх кількість ще обговорюється. П’ять чи сім країн, – заявив Подоляк.

У цьому списку країн важлива присутність держав з ядерною зброєю: США, Велика Британія та Франція.

Якщо Україна погодиться на статус нейтральної країни, то це може бути швейцарська модель армії. Тобто про повну демілітаризацію точно не йдеться.

“Качка” від Financial Times

Видання Financial Times з якоїсь невідомої причини береться публікувати так звану чернетку плану мирних домовленостей із 15 пунктів. Там точно простежується російська риторика, зокрема йдеться про пункти, які Україна не підтримує.

На це Подоляк відповів, що жодних 15 пунктів не існує, є лише проміжні моменти, як то закінчення війни, перемир’я та виведення військ, забезпечення безпеки України.

Росія вже просить скасувати санкції

На переговорах фігурує тема санкцій, і, ясна річ, що не з боку України. Російські представники просять українських парламентарів вплинути на західні країни, щоби ті скасували санкції.

– Але тут є два моменти. Перше: не Україна запроваджує санкції і не ми їх можемо скасувати, – зазначив Подоляк.

А другий момент це те, що світ, грубо кажучи, бачить війну у прямому ефірі. Західні країни не можуть скасувати санкції, коли бачать, що російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста.

– Крім того, скасування цих санкцій має бути прив’язане до конкретних дій: навіть якщо ви прибрали війська, ви вже зруйнували якусь кількість інфраструктурних об’єктів, давайте це враховувати, – додав радник глави Офісу президента.

Доля окупованого Криму та ОРДЛО

Російська влада думає, що Крим і ОРДЛО – це їх території. Проте цілісність України непохитна.

– Для нас територіальна цілісність України є непорушною. Для нас ці території юридично залишаються частиною України, – заявив Михайло Подоляк.

Він додав, що інші моменти на переговорах щодо цих територій не готові озвучувати. Річ у тому, що сторони раніше домовилися не зливати інформацію щодо переговорів. На відміну від російських парламентаріїв, українці своє слово тримають.