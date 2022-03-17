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Факты / Украина / Политика

Согласование спорных моментов может занять до полутора недель — Подоляк о переговорах

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк

Немедленное прекращение огня и немедленное выведение российских войск с территорий Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Об этом в интервью польскому изданию Wiadomości заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

— Переговоры – это масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина. Участвуют также и наши партнеры, в частности Польша. Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, гарантирующий нашу безопасность в будущем.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинская и российская делегации стоят на своих позициях. А согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель.

— За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая прежде всего интересы Украины, которая получила огромные разрушения со стороны РФ.

По его словам, подписание мирного договора может только завершить острую фазу конфликта и позволить Украине “перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны”.

— Я сомневаюсь, что война для украинцев на этом закончится. Не после всего, что мы пережили. Понятно также, что у России нет никаких шансов доказать где угодно, что кроме нее, еще кто-то виноват в этой масштабной катастрофе.

Подоляк утверждает, что после подписания соглашения с обеих сторон вступит в силу Венская конвенция, а значит, у России не останется иного выбора, кроме как начать немедленное отступление своих ВС.

— Она ясно гласит, что мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территории противника. Так что любые попытки задержать российских солдат на украинских землях будут юридически безосновательными, — отметил Подоляк.

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Источник: Wiadomości

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Фото: Офис президента

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