Відсутність професіоналізму російської армії може зробити війну більш нищівною – Шаке

Вже три тижні поспіль Росія доводить усім, що їх найсильніша армія у світі не така вже й сильна. Проте невдача російських військових може бути навіть більш небезпечною, ніж їх успіх.

Колапсів в які потрапляє російська армія вже так багато, що їх важко перерахувати.

Доказом військових проблем Росії є відео, як російські танки, що застрягли в черзі, були знищені ЗСУ. Також про слабкість армії ворога кажуть їх втрати особового складу – понад 14 тис. загиблих.

Кількість загиблих росіян на сьогоднішній день може перевищувати кількість загиблих військових США протягом 20 років війни в Іраку та Афганістані разом.

Є багато свідчень та доказів, про здивування російських солдатів, коли ті дізнаються, що приїхали на війну.

Але неспроможна російська армія – не зовсім хороша новина.

– Невдача російських військових може бути навіть більш небезпечною, ніж їх успіх, — пише директорка із зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва у The Washington Post Корі Шаке.

Саме їхня некомпетентність може зробити цю війну такою нищівною, стверджує Шаке.