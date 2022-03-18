Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
108 дітей
Поранили Поранили
>120 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Відсутність професіоналізму російської армії може зробити війну більш нищівною – Шаке

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Відсутність професіоналізму російської армії може зробити війну більш нищівною – Шаке

Вже три тижні поспіль Росія доводить усім, що їх найсильніша армія у світі не така вже й сильна. Проте невдача російських військових може бути навіть більш небезпечною, ніж їх успіх.

Колапсів в які потрапляє російська армія вже так багато, що їх важко перерахувати.

Доказом  військових проблем Росії є відео, як російські танки, що застрягли в черзі, були знищені ЗСУ. Також про слабкість армії ворога кажуть їх втрати особового складу – понад 14 тис. загиблих.

Кількість загиблих росіян на сьогоднішній день може перевищувати кількість загиблих військових США протягом 20 років війни в Іраку та Афганістані разом.

Є багато свідчень та доказів, про здивування російських солдатів, коли ті дізнаються, що приїхали на війну.

Але неспроможна російська армія – не зовсім хороша новина.

– Невдача російських військових може бути навіть більш небезпечною, ніж їх успіх, — пише директорка із зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва у The Washington Post Корі Шаке.

Саме їхня некомпетентність може зробити цю війну такою нищівною, стверджує Шаке.

– Відсутність професіоналізму, які російські війська продемонстрували протягом перших трьох тижнів війни, роблять бойові дії небезпечними та жорстокими для цивільного населення, і збільшують перспективи ескалації війни, – зазначає Корі Шаке.

Читайте
На Сумщині окупанти вбили двох цивільних, забирають у людей телефони і зброю - Живицький

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка