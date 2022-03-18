Відсутність професіоналізму російської армії може зробити війну більш нищівною – Шаке

Вже три тижні поспіль Росія доводить усім, що їх найсильніша армія у світі не така вже й сильна. Проте невдача російських військових може бути навіть більш небезпечною, ніж їх успіх.
Колапсів в які потрапляє російська армія вже так багато, що їх важко перерахувати.
Доказом військових проблем Росії є відео, як російські танки, що застрягли в черзі, були знищені ЗСУ. Також про слабкість армії ворога кажуть їх втрати особового складу – понад 14 тис. загиблих.
Кількість загиблих росіян на сьогоднішній день може перевищувати кількість загиблих військових США протягом 20 років війни в Іраку та Афганістані разом.
Є багато свідчень та доказів, про здивування російських солдатів, коли ті дізнаються, що приїхали на війну.
Але неспроможна російська армія – не зовсім хороша новина.
– Невдача російських військових може бути навіть більш небезпечною, ніж їх успіх, — пише директорка із зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва у The Washington Post Корі Шаке.
Саме їхня некомпетентність може зробити цю війну такою нищівною, стверджує Шаке.
– Відсутність професіоналізму, які російські війська продемонстрували протягом перших трьох тижнів війни, роблять бойові дії небезпечними та жорстокими для цивільного населення, і збільшують перспективи ескалації війни, – зазначає Корі Шаке.