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Факты / Украина / Общество

За сутки украинское ПВО поразило более 14 воздушных целей врага

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
За сутки украинское ПВО поразило более 14 воздушных целей врага

17 марта силы ПВО Украины поразили 14 воздушных целей врага.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага.

По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, типы устанавливаются.

Также противовоздушной обороной уничтожено три беспилотника, три крылатые ракеты и один вертолет оккупантов.

Поэтому по состоянию на 17 марта силами противовоздушной обороны уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов:

— 7 самолетов;
— 1 вертолет;
— 3 БпЛА;
— 3 крылатые ракеты.

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