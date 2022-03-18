За сутки украинское ПВО поразило более 14 воздушных целей врага

17 марта силы ПВО Украины поразили 14 воздушных целей врага.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага.

По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, типы устанавливаются.

Также противовоздушной обороной уничтожено три беспилотника, три крылатые ракеты и один вертолет оккупантов.

Поэтому по состоянию на 17 марта силами противовоздушной обороны уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов:

— 7 самолетов;

— 1 вертолет;

— 3 БпЛА;

— 3 крылатые ракеты.