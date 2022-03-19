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Факты / Україна / Общество

Для временно перемещенных лиц: где и как можно получить справки, необходимые для социальных выплат

Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
біженці
Фото: Depositphotos

Где и как можно получить справки, которые нужны для проведения социальных выплат людям, которые, спасаясь от войны, покинули свои дома и стали, в официальной трактовке, “временно перемещенными лицами”.

Об этом на своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— Людям, которые в результате войны переместились в другие регионы, выдается соответствующая справка, а соответствующая информация вносится в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, — отмечает омбудсмен.

По ее словам, эти шаги правительством осуществлены, в частности, для:

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  • своевременной выплаты пенсий, льгот, субсидий и государственных социальных пособий;
  • продления сроков выплат всех ранее назначенных пособий на время действия военного положения без обращения человека;
  • внедрения специальных механизмов выплаты пенсий и пособий тем, кто получал их по месту жительства, но изменил его из-за боевых действий;
  • внедрения централизованного начисления и выплаты пособий для людей с территорий, где из-за активных боевых действий органы социальной защиты не смогли провести начисления и выплаты;
  • привлечения и распределения гуманитарной помощи.

Согласно постановлению правительства, право на получение такой справки имеют люди, которые переместились из следующих регионов:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область
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Для получения справки нужно обратиться в:

  • органы социальной защиты райгосадминистраций (районных военных администраций) и городских советов городов областного значения;
  • центры предоставления административных услуг;
  • исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов или ЦПАУ.

Кроме этого, предусмотрена возможность подавать обращение о включении информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах через портал Дія. Сейчас этот функционал дорабатывается.

Обращаем внимание, что в настоящее время, согласно постановлению Кабмина, ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляется только гражданам, которые ранее выехали из Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Источник: Людмила Денисова

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