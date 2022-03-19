Март, 19, 2022 в 16:01

Где и как можно получить справки, которые нужны для проведения социальных выплат людям, которые, спасаясь от войны, покинули свои дома и стали, в официальной трактовке, “временно перемещенными лицами”.

Об этом на своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— Людям, которые в результате войны переместились в другие регионы, выдается соответствующая справка, а соответствующая информация вносится в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, — отмечает омбудсмен.

По ее словам, эти шаги правительством осуществлены, в частности, для:

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своевременной выплаты пенсий, льгот, субсидий и государственных социальных пособий;

продления сроков выплат всех ранее назначенных пособий на время действия военного положения без обращения человека;

внедрения специальных механизмов выплаты пенсий и пособий тем, кто получал их по месту жительства, но изменил его из-за боевых действий;

внедрения централизованного начисления и выплаты пособий для людей с территорий, где из-за активных боевых действий органы социальной защиты не смогли провести начисления и выплаты;

привлечения и распределения гуманитарной помощи.

Согласно постановлению правительства, право на получение такой справки имеют люди, которые переместились из следующих регионов:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

Для получения справки нужно обратиться в:

органы социальной защиты райгосадминистраций (районных военных администраций) и городских советов городов областного значения;

центры предоставления административных услуг;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов или ЦПАУ.

Кроме этого, предусмотрена возможность подавать обращение о включении информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах через портал Дія. Сейчас этот функционал дорабатывается.

Обращаем внимание, что в настоящее время, согласно постановлению Кабмина, ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляется только гражданам, которые ранее выехали из Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Источник: Людмила Денисова