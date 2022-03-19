Для временно перемещенных лиц: где и как можно получить справки, необходимые для социальных выплат
Где и как можно получить справки, которые нужны для проведения социальных выплат людям, которые, спасаясь от войны, покинули свои дома и стали, в официальной трактовке, “временно перемещенными лицами”.
Об этом на своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
— Людям, которые в результате войны переместились в другие регионы, выдается соответствующая справка, а соответствующая информация вносится в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, — отмечает омбудсмен.
По ее словам, эти шаги правительством осуществлены, в частности, для:
- своевременной выплаты пенсий, льгот, субсидий и государственных социальных пособий;
- продления сроков выплат всех ранее назначенных пособий на время действия военного положения без обращения человека;
- внедрения специальных механизмов выплаты пенсий и пособий тем, кто получал их по месту жительства, но изменил его из-за боевых действий;
- внедрения централизованного начисления и выплаты пособий для людей с территорий, где из-за активных боевых действий органы социальной защиты не смогли провести начисления и выплаты;
- привлечения и распределения гуманитарной помощи.
Согласно постановлению правительства, право на получение такой справки имеют люди, которые переместились из следующих регионов:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Киев
- Луганская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черниговская область
Для получения справки нужно обратиться в:
- органы социальной защиты райгосадминистраций (районных военных администраций) и городских советов городов областного значения;
- центры предоставления административных услуг;
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов или ЦПАУ.
Кроме этого, предусмотрена возможность подавать обращение о включении информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах через портал Дія. Сейчас этот функционал дорабатывается.
Обращаем внимание, что в настоящее время, согласно постановлению Кабмина, ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляется только гражданам, которые ранее выехали из Донецкой, Луганской областей и АР Крым.
Источник: Людмила Денисова