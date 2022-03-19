Де і як можна отримати довідки, які потрібні для проведення соціальних виплат людям, які, рятуючись від війни, покинули свої допмівки і стали, в офіційному трактуванні, “тимчасово переміщеними особами”.
Про це на своєму Telegram-каналі написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
– Людям, які в результаті війни перемістилися в інші регіони, видається відповідна довідка, а відповідна інформація вноситься в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб, – зазначає омбудсмен.
За її словами, ці кроки урядом здійснені, зокрема, для:
- своєчасної виплати пенсій, пільг, субсидій та державних соціальних допомог;
- продовження термінів виплат всіх раніше призначених посібників на час дії воєнного стану без звернення людини;
- впровадження спеціальних механізмів виплати пенсій та допомог тим, хто отримував їх за місцем проживання, але змінив його через бойові дії;
- впровадження централізованого нарахування та виплати допомоги для людей з територій, де через активні бойові дії органи соціального захисту не змогли провести нарахування та виплати;
- залучення та розподілу гуманітарної допомоги.
Згідно з постановою уряду, право на отримання такої довідки мають люди, які перемістилися з наступних регіонів:
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- Київ
- Луганська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернігівська область
Для отримання довідки потрібно звернутися в:
- органи соціального захисту райдержадміністрацій (районних військових адміністрацій) та міських рад міст обласного значення;
- центри надання адміністративних послуг;
- виконавчі органи сільських, селищних, міських рад або ЦНАП.
Крім цього, передбачена можливість подавати звернення про включення інформації в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб через портал Дія. Зараз цей функціонал доопрацьовується.
Звертаємо увагу, що наразі, згідно з постановою Кабміну, щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, надається тільки громадянам, які раніше виїхали з Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Джерело: Людмила Денісова