Де і як можна отримати довідки, які потрібні для проведення соціальних виплат людям, які, рятуючись від війни, покинули свої допмівки і стали, в офіційному трактуванні, “тимчасово переміщеними особами”.

Про це на своєму Telegram-каналі написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

– Людям, які в результаті війни перемістилися в інші регіони, видається відповідна довідка, а відповідна інформація вноситься в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб, – зазначає омбудсмен.

За її словами, ці кроки урядом здійснені, зокрема, для:

своєчасної виплати пенсій, пільг, субсидій та державних соціальних допомог;

продовження термінів виплат всіх раніше призначених посібників на час дії воєнного стану без звернення людини;

впровадження спеціальних механізмів виплати пенсій та допомог тим, хто отримував їх за місцем проживання, але змінив його через бойові дії;

впровадження централізованого нарахування та виплати допомоги для людей з територій, де через активні бойові дії органи соціального захисту не змогли провести нарахування та виплати;

залучення та розподілу гуманітарної допомоги.

Згідно з постановою уряду, право на отримання такої довідки мають люди, які перемістилися з наступних регіонів:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Київ

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

Для отримання довідки потрібно звернутися в:

органи соціального захисту райдержадміністрацій (районних військових адміністрацій) та міських рад міст обласного значення;

центри надання адміністративних послуг;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад або ЦНАП.

Крім цього, передбачена можливість подавати звернення про включення інформації в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб через портал Дія. Зараз цей функціонал доопрацьовується.

Звертаємо увагу, що наразі, згідно з постановою Кабміну, щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, надається тільки громадянам, які раніше виїхали з Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Джерело: Людмила Денісова