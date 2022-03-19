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Факти / Україна / Суспільство

Для тимчасової переміщених осіб: де і як можна отримати довідки, необхідні для соціальних виплат

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біженці

Де і як можна отримати довідки, які потрібні для проведення соціальних виплат людям, які, рятуючись від війни, покинули свої допмівки і стали, в офіційному трактуванні, “тимчасово переміщеними особами”.

Про це на своєму Telegram-каналі написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

– Людям, які в результаті війни перемістилися в інші регіони, видається відповідна довідка, а відповідна інформація вноситься в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб, – зазначає омбудсмен.

За її словами, ці кроки урядом здійснені, зокрема, для:

  • своєчасної виплати пенсій, пільг, субсидій та державних соціальних допомог;
  • продовження термінів виплат всіх раніше призначених посібників на час дії воєнного стану без звернення людини;
  • впровадження спеціальних механізмів виплати пенсій та допомог тим, хто отримував їх за місцем проживання, але змінив його через бойові дії;
  • впровадження централізованого нарахування та виплати допомоги для людей з територій, де через активні бойові дії органи соціального захисту не змогли провести нарахування та виплати;
  • залучення та розподілу гуманітарної допомоги.

Згідно з постановою уряду, право на отримання такої довідки мають люди, які перемістилися з наступних регіонів:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • Київ
  • Луганська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернігівська область
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Для отримання довідки потрібно звернутися в:

  • органи соціального захисту райдержадміністрацій (районних військових адміністрацій) та міських рад міст обласного значення;
  • центри надання адміністративних послуг;
  • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад або ЦНАП.

Крім цього, передбачена можливість подавати звернення про включення інформації в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб через портал Дія. Зараз цей функціонал доопрацьовується.

Звертаємо увагу, що наразі, згідно з постановою Кабміну, щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, надається тільки громадянам, які раніше виїхали з Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Джерело: Людмила Денісова

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Фото: Depositphotos

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