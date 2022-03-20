Люди, які дали житло переселенцям, отримуватимуть 450 грн на місяць за кожного українця

Люди, які безкоштовно дали притулок українським переселенцям, отримають близько 450 грн на місяць за кожного громадянина для компенсації витрат на комунальні послуги.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що власники житла отримають гарантовану державну підтримку за допомогу кожному прийнятому українцю.

– Власники житла, які безкоштовно дали притулок внутрішньопереміщеним особам, отримають гарантовану державну підтримку у розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги, – зазначив він.

Люди, які мають житло та готові дати притулок внутрішньопереміщеним особам, повинні повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців.

Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Ці дані можна надати через сайт Прихисток, а потім з’явиться можливість і через мобільний додаток Дія.

Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якнайбільшу кількість людей.

Розселення у житлі відбуватиметься лише за згодою власників, які надали притулок. Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх будинках переміщених осіб, отримуватимуть виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування.