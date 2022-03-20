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Факты / Украина / Общество

В Ровенской области задержали коллаборанта, “сливавшего” расположение военных объектов и позиции ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
В Ровенской области задержали коллаборанта, “сливавшего” расположение военных объектов и позиции ВСУ

Служба безопасности Украины продолжает находить наемников Российской Федерации, которые “сливают” врагам данные о бойцах и технике украинских защитников, фотографируют блокпосты территориальной обороны и расположение военных объектов.

В Ровенской области задержали коллаборанта, который передавал российским наемникам информацию о перемещении техники Вооруженных сил Украины и расположении воинских частей для поражения авиаударами.

В Киеве задержали еще одного изменника, который “сливал” боевикам так называемых “Л/ДНР” и российской армии данные о бойцах и технике Вооруженных сил Украины.

В Винницкой области бойцы СБУ схватили и задержали боевика так называемой “ДНР”, который “служил” сапером в террористической группировке Сомали.

В Днепропетровской области разоблачили мошенников, выманивавших деньги, предназначенные для обороны украинских городов.

В Одесской области задержали мужчину, который собирал и передавал врагу фотографии с расположением и оснащением блокпостов территориальной обороны. Сейчас все разоблаченные предатели задержаны, отметили в СБУ.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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