В Ровенской области задержали коллаборанта, “сливавшего” расположение военных объектов и позиции ВСУ

Служба безопасности Украины продолжает находить наемников Российской Федерации, которые “сливают” врагам данные о бойцах и технике украинских защитников, фотографируют блокпосты территориальной обороны и расположение военных объектов.
В Ровенской области задержали коллаборанта, который передавал российским наемникам информацию о перемещении техники Вооруженных сил Украины и расположении воинских частей для поражения авиаударами.
В Киеве задержали еще одного изменника, который “сливал” боевикам так называемых “Л/ДНР” и российской армии данные о бойцах и технике Вооруженных сил Украины.
В Винницкой области бойцы СБУ схватили и задержали боевика так называемой “ДНР”, который “служил” сапером в террористической группировке Сомали.
В Днепропетровской области разоблачили мошенников, выманивавших деньги, предназначенные для обороны украинских городов.
В Одесской области задержали мужчину, который собирал и передавал врагу фотографии с расположением и оснащением блокпостов территориальной обороны. Сейчас все разоблаченные предатели задержаны, отметили в СБУ.