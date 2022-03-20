На Рівненщині затримали колаборанта, який “зливав” розташування військових об’єктів та позиції ЗСУ

Служба безпеки України продовжує знаходити найманців Російської Федерації, які “зливають” ворогам дані про бійців та техніку українських захисників, фотографують блокпости територіальної оборони та розташування військових об’єктів.

У Рівненській області затримали колаборанта, який передав російським найманцям інформацію про переміщення техніки Збройних сил України та розташування військових частин для ураження авіаударами.

У Києві затримали ще одного зрадника, який “зливав” бойовикам так званих “Л/ДНР” та російській армії дані про бійців і техніку Збройних сил України.

У Вінницькій області бійці СБУ схопили та затримали бойовика так званої “ДНР”, який “служив” сапером у терористичному угрупованні Сомалі.

У Дніпропетровській області викрили шахраїв, які виманювали гроші, призначені для оборони українських міст.

В Одеській області затримали чоловіка, який збирав і передавав ворогу фотографії з розташуванням та оснащенням блокпостів територіальної оборони. Зараз всі викриті зрадники затримані, наголосили у СБУ.