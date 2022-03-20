Развеивание фейков: Маляр рассказала о некомпетентных материалах, распространяющихся в соцсетях

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обратилась к украинцам и призвала не распространять некомпетентную информацию в соцсетях, которая подрывают обороноспособность Украины.

Об этом Маляр сообщила в своем Фейсбук.

Маляр отметила, что вся информация, которая распространяется некомпетентными экспертами в военное время, подрывает доверие украинцев к действиям и решениям военно-политического руководства государства.

— Как следствие, такая информация, сеет огромный страх. Потому что недоверие к военно-политическому руководству — это подсознательный страх, что эти люди, видимо, нас не защитят, — сказала Анна Маляр.

В качестве примера заместительница привела некомпетентный пост о денежном начислении военным.

Маляр отметила, что перед тем как начинать писать и распространять ложную информацию, необходимо выяснить все с государственными органами, которые отвечают за ту или иную сферу.

Заместитель также рассказала о неправдивой информации относительно предвзятой мобилизации переселенцев на западе Украины.

— Некомпетентная информация, которая распространяется в соцсетях о том, что якобы на западе Украины выборочно мобилизовывают и предпочитают вынужденно переселенным лицам больше чем местным, не соответствует действительности, — вспоминает Маляр.

Маляр отметила, что в территориальных центрах комплектования на западной Украине, 9/10 — это местные жители и 1/10 — переселенцы.

Также заместитель вспомнила про фейки о выборочной мобилизации юристов, бухгалтеров и айтишников.

— Что на самом деле происходит. Верховный Главнокомандующий ставит перед Вооруженными Силами задачу по определенному количеству лиц, которые нужно мобилизовать. Далее ВСУ распределяют сколько сегодня для оборонных действий нужно тех или иных военно-учетных специальностей. Исходя из этого, территориальные центры комплектования формируют обучение. Нужно понять, что столько юристов, бухгалтеров или айтишников сейчас для фронта не нужно, — отметила Маляр.

Маляр подчеркнула, что сегодня все происходит в сложным условиях, не потому что кто-то хочет нарушить права украинцев или в государстве беспорядок. Это связано с войной и сложной ситуацией в Украине.

Заместитель призвала не распространять не проверенную информацию и не сеять панику. А в случаях нарушения со стороны территориальных центров комплектования обращаться на горячую линии Министерства обороны, а не писать пост в Фейсбук.

Телефоны горячей линии:

0800500410

0800500442

Фото: Анна Маляр