Розвіювання фейків: Маляр розповіла про некомпетентні матеріали, що ширяться в соцмережах

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звернулася до українців та закликала не поширювати некомпетентну інформацію у соцмережах, яка підривають обороноздатність України.

Про це Маляр повідомила у своєму Фейсбук.

Маляр зазначила, що уся інформація, яка поширюється некомпетентними експертами у воєнний час, підриває довіру українців до дій та рішень військово-політичного керівництва держави.

– Як наслідок, така інформація, сіє величезний страх. Бо недовіра до військово-політичного керівництва – це підсвідомий страх, що ці люди, мабуть, нас не захистять, – сказала Ганна Маляр.

Як приклад заступниця навела некомпетентний пост про грошове нарахування військовим. Маляр зазначила, що перед тим як починати писати та розповсюджувати неправдиву інформацію, необхідно з’ясувати все з державними органами, які відповідають за ту чи іншу сферу.

Заступниця також розповіла про неправдиву інформацію стосовно упередженої мобілізації переселенців на заході України.

– Некомпетентна інформація, яка шириться в соцмережах про те, що нібито на заході України вибірково мобілізовують та надають перевагу вимушено переселеним особам більше ніж місцевим, не відповідає дійсності, – згадує Маляр.

Маляр зазначила, що у територіальних центрах комплектування на західній Україні, 9/10 – це місцевих жителів і 1/10 – переселенців.

Також заступниця згадала про фейки щодо вибіркової мобілізації юристів, бухгалтерів та айтішників.

– Що насправді відбувається. Верховний Головнокомандувач ставить перед Збройними Силами задачу по певній кількості осіб, які потрібно мобілізувати. Далі ЗСУ розподіляють скільки сьогодні для оборонної дій потрібно тих чи інших військово-облікових спеціальностей. Виходячи з цього, територіальні центри комплектування формують навчання. Потрібно зрозуміти, що стільки юристів, бухгалтерів чи айтішників зараз для фронту не потрібно, – зазначила Маляр.

Маляр наголосила, що сьогодні все відбувається у складним умовах, не тому що хтось хоче порушити права українців чи у державі безлад. Це пов’язано з війною та складною ситуацією в Україні.

Заступниця закликала не поширювати не перевірену інформацією та не сіяти паніку. А у випадках порушення з боку територіальних центрів комплектування звертатися на гарячу лінії Міністерства оборони, а не писати пост у Фейсбук.

Телефони гарячої ліії:

0800500410

0800500442

Фото: Ганна Маляр