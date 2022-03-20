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Факты / Украина / Общество

Враг существенно снизил свое присутствие в украинском небе — Командование Воздушных сил

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Враг существенно снизил свое присутствие в украинском небе — Командование Воздушных сил

19 марта противник существенно уменьшил свое присутствие в украинском небе. Поэтому за сутки украинская ПВО сбила три вертолета врага.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

Командование попросило у наших партнеров действенной помощи – современные системы ПВО и истребители.

— В настоящее время Воздушные Силы успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов выпуска, а рашисты применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках, — сообщает Командование.

Командование отмечает, что ситуация обороны украинского неба существенно изменется, когда Украина получит современную технику, которая поможет закрыть небо от обстрелов врага.

– Не медлите, вы знаете, какое оружие нужно Украине, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы!, – написали в Командовании.

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