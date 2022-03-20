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Факти / Україна / Суспільство

Ворог суттєво зменшив свою присутність в українському небі – Командування Повітряних сил

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ворог суттєво зменшив свою присутність в українському небі – Командування Повітряних сил

19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому за добу українська ППО збила три вертольоти ворога.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Командування попросили у наших партнерів дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі.

– Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках, – повідомляє Командування.

Командування зазначає, що ситуація оборони українського неба суттєво зміниться, коли Україна отримає сучасну техніку, яка допоможе закрити небо від обстрілів ворога.

– Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи!, – написали в Командуванні.

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