С началом войны в Украине многие были вынуждены покинуть свои дома и привычную жизнь, бежать от обстрелов в другие страны.

Одним из таких государств стала Польша, где правительство приняло закон, разрешающий украинским беженцам жить и работать здесь на протяжении 18 месяцев со дня пересечения границы.

Мы собрали для вас все, что нужно знать украинцам о поиске работы в Польше.

Как составить резюме и на каких сайтах его выкладывать

Основное правило при написании резюме для любого работодателя – правда. Пусть у вас немного опыта и резюме получится кратким, но лучше написать действительно о тех навыках, которые вы имеете, и о тех задачах, которые в состоянии выполнить.

Не лишним будет завести страницу в Linkedin и указать весь опыт работы, описание о себе, языки, которыми владеете, ссылки на сертификаты курсов, которые заканчивали. Переводить резюме с украинского на другой язык не стоит, если только вы им хорошо не владеете.

После того, как вы закончили резюме, его желательно выложить на сайте поиска работы. Например, на europa.jobs. Вам нужно перейти на главную страницу сайта, выбрать желаемую вакансию, отправить свою заявку на нее.

Какие профессии наиболее дефицитны в Польше

По состоянию на 2021 год в стране были дефицитными следующие профессии:

Строитель

Асфальтоукладчик

Столяр

Кондитер

Кровельщик

Электрик/электромеханик

Водитель грузовика

Портной

Повар

Лакировщик

Врач

Автомеханик

Монтажник

Машинист

Опекун лица пожилого возраста/инвалида

Медсестра/акушерка

Фельдшер

Сварщик

Слесарь

Парикмахер

Уборщица/горничная

Полный список дефицитных профессий в Польше можно найти тут.

Какие языки нужно знать, чтобы получить работу в Польше

Сейчас можно найти работу, даже если вы знаете только украинский, но это будут вакансии типа уборки/работы на складе и т. д.

На первое время это, конечно, тоже хорошо, но в перспективе стоит начать учить польский язык. Это позволит получить более перспективное трудоустройство, высокую зарплату.

Выучить польский язык можно на бесплатных курсах онлайн или офлайн, сейчас таких вариантов много, нужно только поискать.

Другой вариант – знание английского, но это если говорить об иностранных фирмах, имеющих свои офисы в Польше. Конечно, в основном это будут IT или финансовые структуры. В общем, знание английского – это как дополнение к польскому языку.

Если вы решите, что хотите остаться в Польше надолго, то вам придется выучить язык, потому что без него никуда.

Какие документы об образовании нужны и какие дипломы нужно подтверждать

Для простой физической работы (склады/заводы/гастрономия/строительство) почти не будут требовать документы об образовании.

Если говорить об офисной работе: юристы, программисты, бухгалтеры, финансисты и другие, здесь могут просить показать диплом. Но лучше, чтобы диплом о высшем образовании был еще переведен на английский или польский язык.

Альтернативой института для украинцев являются полицеальные школы, где обучение длится 1,5-2 года и можно освоить конкретную профессию.

Для тех, кто планирует работать в медицине, психологии, образовании или юриспруденции, нужно будет дополнительно защищать свой диплом, полученный в Украине.

В случае работы в полиции или пожарной службе нужно иметь польское гражданство (но сейчас могут быть исключения).

Как назначают собеседование работодатели в Польше

После пандемии у работодателей в Польше популярными стали онлайн-собеседования. В общем, это проходит так:

вы оставляете заявку на сайтах по поиску работы;

вам звонят (это первый этап);

дают первое задание или же приглашают на встречу;

может быть второй этап (разговор о результате выполненного задания);

рекрутер должен позвонить или написать о своем решении независимо от того, положительно оно или отрицательно.

На собеседовании надо рассказать о себе, ответить на вопросы типа “Где вы видите себя через 5 лет?”, о сильных сторонах и поражениях, ожиданиях от вакансии, опыте, знании языков и образовании.

На простых работах могут спрашивать документы, на основании которых лицо проживает в Польше.

Работодатели/рекрутеры также любят подавать примерные ситуации и спрашивать, как вы будете себя вести/что нужно сделать, чтобы решить описанную проблему.

Какие вопросы на собеседовании нужно задавать работодателю

условия работы (сколько часов/смен/перерывы);

зарплата;

когда дадут договор;

сроки договора;

помогают ли по трудоустройству украинцев;

о соцпакете.

Испытательный период: какова продолжительность и особенности

В основном в Польше поначалу дают пробный контракт на 2-3 месяца (может быть и на 6). Только после этого можно получить договор на год.

Очень часто во время испытательного периода нет никаких бонусов/соцпакетов/премий и т. д.

Документы, необходимые для начала работы в Польше

В свете нового закона нужно иметь:

PESEL (идентификационный код);

биометрический паспорт (но не обязательно).

Так можно работать в течение 18 месяцев, если человек пересек границу после 24.02.

До начала войны в Украине въезд в Польшу был возможен на основании:

действительного биометрического паспорта (максимум 3 месяца);

визы;

карты побыту/резидента ЕС.

Кроме того, лицо, приезжающее на работу, должно иметь отдельное разрешение/приглашение для работы в Польше.

Если такой работник желает остаться в Польше без оформления визы, можно подать заявление на получение карты временного проживания. Через 5 лет можно подать заявку на получение карты резидента ЕС, а позже даже на гражданство.

Как быть фрилансером в Польше или работать удаленно

Пока что нет конкретного закона, касающегося удаленной работы. Решение лежит на стороне работодателя. Если работа полностью удаленная, подписывается специальное приложение к трудовому договору.

Если говорить о нескольких днях дома, то ничего подписывать не нужно.

Важно! Зарплата не влияет на место работы. Более того, вам могут доплачивать, если она далеко и вы доезжаете до нее. Но опять же все зависит от работодателя и как вы с ним договоритесь.

Можно ли получить оплачиваемый отпуск или больничный в Польше

Оплачиваемый отпуск могут получить только работники, у которых заключен трудовой договор с работодателем.

Право на отпуск начинается с началом нового календарного года. Если работник начал свою первую работу в течение календарного года, он или она имеет право на отпуск ежемесячно, что составляет 1/12 полного отпуска (примерно 2 дня). И с нового года этот человек имеет право на полноценный отпуск.

Если в том же календарном году происходит смена работы, работник не может использовать неиспользованный отпуск у нового работодателя. Право на отпуск пропорционально периоду трудоустройства. Чаще всего в случае смены работы производится оплата за неиспользованный отпуск.

В случае других контрактов оплачиваемых отпусков нет. Но вы всегда можете взять неоплачиваемые выходные.

Как считается количество дней отпуска

При полной занятости продолжительность отпуска зависит от стажа работы:

20 дней отпуска – стаж работы менее 10 лет;

26 дней отпуска – опыт работы не менее 10 лет;

Если человек работает меньше, количество дней отпуска исчисляется пропорционально полной занятости:

½ – 10 или 13 дней;

¾ – 15 или 20 дней.

Какой соцпакет предоставляет работодатель в Польше

страхование (то есть можно ходить бесплатно к врачу, оплачиваемый больничный);

различные карты в спортзал/поездки или экскурсии – зависит от работодателя.

Много полезной информации для украинцев в Польше вы можете найти по ссылке — https://www.gov.pl/web/ru .

Это официальный сайт республики, где собрана информация не только о трудоустройстве в стране, но и о получении документов, легальном пребывании, денежных пособиях, получении медицинской помощи и прочее.

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