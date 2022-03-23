Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Общество

ЗСУ захватили комплекс россиян Красуха-4: что это за оружие и каковы его характеристики

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
красуха-4

На Киевщине оккупанты продолжают нести потери – на этот раз агрессоры потеряли часть современного мобильного комплекса Красуха-4, который очень ценен для армии захватчиков.

красуха-4

Красуха-4 предназначена для постановки активных помех и противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Из открытых источников известно, что комплекс РЭБ Красуха-4 способен глушить не только сигнал РЛС, но и каналы управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Действует на расстоянии до 300 км.

В комплекс входит две машины со специальным оборудованием, установленным на шасси КамАз-6350.

В 2013 году на вооружении российской армии насчитывалось 10 таких систем.

В ноябре 2014 года жители оккупированного Донецка сообщили о машине из комплекса Красуха-4 на территории Донецкого национального технического университета. В том же месяце СММ ОБСЕ сообщала о том, что ее БПЛА был подвергнут серьезным радиоэлектронным помехам во время полета над населенным пунктом Чермалык.

Как минимум, одна система РЕБ Красуха-4 была замечена поблизости российской авиабазы в аэропорту Басиля аль-Ассад в Сирии.

Читайте
На Сумщине уничтожен танк Черный орел: почему им так гордился агрессор

Назначение

Это оружие предназначено для ведения войны с высокотехнологичным противником.

Машина Красуха-4 — грозное оружие борьбы практически с любыми воздушными целями. Она в буквальном смысле делает самолеты и ракеты слепыми и глухими. Система создает условия, при которых нельзя поразить авиацию и сбить тот или иной объект с вероятностью 99%.

Их применяют на стратегически важных направлениях. Там, где особенно активно работает разведывательная авиация и даже спутники.

Красуха способна обнаружить воздушное судно, произвести захват-сопровождение и, в случае необходимости, поставить помеху.

Что собой представляет

Комплекс — это аппаратный модуль с антенным постом и большой параболической антенной. Антенна вращается на 360 градусов. Четвертая модель комплекса радиоэлектронной борьбы — усовершенствованная версия. Вместо аналога — цифра, вместо трех машин — две.

Располагается на двух шасси, что является заметным преимуществом. Предыдущая модель размещалась на трех автомобилях.

Тактико-технические характеристики:

  • Радиус действия — больше 300 км.
  • Обзор — 360 градусов во всех плоскостях.
  • Рабочие температуры: от -50 до +50.

Вооружение/Комплектация:

  • Размещение, платформа — 2 x БАЗ-6910-022 (колесная формула 8х8).
  • Защита кабины от СВЧ-излучения.

Источник: Оперативный ЗСУ

Фото: Википедия

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка