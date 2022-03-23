На Киевщине оккупанты продолжают нести потери – на этот раз агрессоры потеряли часть современного мобильного комплекса Красуха-4, который очень ценен для армии захватчиков.

Красуха-4 предназначена для постановки активных помех и противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Из открытых источников известно, что комплекс РЭБ Красуха-4 способен глушить не только сигнал РЛС, но и каналы управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Действует на расстоянии до 300 км.

В комплекс входит две машины со специальным оборудованием, установленным на шасси КамАз-6350.

В 2013 году на вооружении российской армии насчитывалось 10 таких систем.

В ноябре 2014 года жители оккупированного Донецка сообщили о машине из комплекса Красуха-4 на территории Донецкого национального технического университета. В том же месяце СММ ОБСЕ сообщала о том, что ее БПЛА был подвергнут серьезным радиоэлектронным помехам во время полета над населенным пунктом Чермалык.

Как минимум, одна система РЕБ Красуха-4 была замечена поблизости российской авиабазы в аэропорту Басиля аль-Ассад в Сирии.

Назначение

Это оружие предназначено для ведения войны с высокотехнологичным противником.

Машина Красуха-4 — грозное оружие борьбы практически с любыми воздушными целями. Она в буквальном смысле делает самолеты и ракеты слепыми и глухими. Система создает условия, при которых нельзя поразить авиацию и сбить тот или иной объект с вероятностью 99%.

Их применяют на стратегически важных направлениях. Там, где особенно активно работает разведывательная авиация и даже спутники.

Красуха способна обнаружить воздушное судно, произвести захват-сопровождение и, в случае необходимости, поставить помеху.

Что собой представляет

Комплекс — это аппаратный модуль с антенным постом и большой параболической антенной. Антенна вращается на 360 градусов. Четвертая модель комплекса радиоэлектронной борьбы — усовершенствованная версия. Вместо аналога — цифра, вместо трех машин — две.

Располагается на двух шасси, что является заметным преимуществом. Предыдущая модель размещалась на трех автомобилях.

Тактико-технические характеристики:

Радиус действия — больше 300 км.

Обзор — 360 градусов во всех плоскостях.

Рабочие температуры: от -50 до +50.

Вооружение/Комплектация:

Размещение, платформа — 2 x БАЗ-6910-022 (колесная формула 8х8).

Защита кабины от СВЧ-излучения.

Источник: Оперативный ЗСУ

Фото: Википедия