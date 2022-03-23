Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 28 день війни
Вбили Вбили
121 дітей
Поранили Поранили
>167 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ захопили комплекс росіян Красуха-4: що це за зброя і які її характеристики

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
красуха-4

На Київщині окупанти продовжують зазнавати втрат – цього разу агресори втратили частину сучасного мобільного комплексу Красуха-4, дуже цінного для армії загарбників.

красуха-4

Красуха-4 призначена для постановки активних перешкод та протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.

З відкритих джерел відомо, що комплекс РЕБ Красуха-4 здатен глушити як сигнал РЛС, так і канали управління безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Діє на відстані до 300 км.

У комплекс входить дві машини зі спеціальним обладнанням, встановленим на шасі КамАЗ-6350.

2013 року на озброєнні російської армії налічувалося 10 таких систем.

У листопаді 2014 року мешканці окупованого Донецька повідомили про машину з комплексу Красуха-4 на території Донецького національного технічного університету. У тому ж місяці СММ ОБСЄ повідомляла про те, що її БПЛА зазнав радіоелектронних перешкод під час польоту над населеним пунктом Чермалик.

Як мінімум одна система РЕБ Красуха-4 була помічена поблизу російської авіабази в аеропорту Басиля аль-Ассад у Сирії.

Читайте
На Сумщині знищено танк Чорний орел: чому ним так пишався агресор

Призначення

Ця зброя призначена для ведення війни із високотехнологічним противником.

Машина Красуха-4 – грізна зброя боротьби практично із будь-якими повітряними цілями. Вона буквально робить літаки і ракети сліпими та глухими. Система створює умови, за яких не можна вразити авіацію та збити той чи інший об’єкт із ймовірністю 99%.

Їх застосовують на стратегічно важливих напрямках. Там, де особливо активно працює розвідувальна авіація та навіть супутники.

Красуха здатна виявити повітряне судно, здійснити захоплення-супровід і, у разі потреби, поставити перешкоду.

Що являє собою

Комплекс – це апаратний модуль з антенним постом та великою параболічною антеною. Антена обертається на 360 градусів. Четверта модель комплексу радіоелектронної боротьби – вдосконалена версія. Замість аналога – цифра, замість трьох машин – дві.

Розташовується на двох шасі, що є помітною перевагою. Попередня модель розміщувалась на трьох автомобілях.

Тактико-технічні характеристики:

  • Радіус дії – понад 300 км.
  • Огляд – 360 градусів у всіх площинах.
  • Робочі температури: від -50 до +50.

Озброєння/Комплектація:

  • Розміщення, платформа – 2 x БАЗ-6910-022 (колісна формула 8х8).
  • Захист кабіни – від НВЧ-випромінювання.

Джерело: Оперативний ЗСУ

Фото: Вікіпедія

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка