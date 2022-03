В киевском воздухе зарегистрировано увеличение концентрации цезия. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Отмечается, что уровень концентрации небольшой и не вызывает серьезных радиологических проблем. Это произошло из-за лесных пожаров возле Чернобыльской АЭС.

Firefighters were trying to extinguish wildfires near #Chornobyl Nuclear Power Plant, #Ukraine told the IAEA. Slight increases in caesium air concentrations detected in Kyiv and at two nuclear power plants, but they did not pose significant radiological concerns, it said.

