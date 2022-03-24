Обстрел Киева из Градов и освобождение Ирпеня: что происходит на 28-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 14 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
23 марта 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов:
Пентагон не видит признаков того, что белорусская армия готовится вторгнуться в Украину. Об этом заявил неназванный чиновник Минобороны США.
Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал о ситуации в городе:
— 80% Ирпеня под контролем подразделений теробороны и ВСУ;
— в городе много диверсионных групп, о которых сообщают сами жители, а также мародеров;
— со вчерашнего дня город под сильным обстрелом из минометов и “Градов” — по городу уже выпустили 20 залпов по 10 кассет.
В киевском воздухе зарегистрировано увеличение концентрации цезия. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Отмечается, что уровень концентрации небольшой и не вызывает серьезных радиологических проблем. Это произошло из-за лесных пожаров возле Чернобыльской АЭС.
Firefighters were trying to extinguish wildfires near #Chornobyl Nuclear Power Plant, #Ukraine told the IAEA. Slight increases in caesium air concentrations detected in Kyiv and at two nuclear power plants, but they did not pose significant radiological concerns, it said.
— IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 23, 2022
В результате вражеских обстрелов в Киеве погибла журналистка The Insider Оксана Баулина. Она выполняла редакционную задачу и снимала разрушения Подольского района столицы.
Кроме Баулиной там погиб еще один гражданский человек. А два человека, сопровождавшие журналистку, получили ранения.
Ранее Оксана работала в российском Фонде по борьбе с коррупцией. Однако организацию внесли в список экстремистских, поэтому Баулина вынуждена была уехать из РФ.
Президент США Джо Байден отправился в Европу.
— Я на пути в Европу, чтобы сплотить международное общество для поддержки Украины и обеспечить, чтобы Путин заплатил серьезную экономическую цену за свою войну, — написал он в Twitter.
I’m on my way to Europe to rally the international community in support of Ukraine and ensure Putin pays a severe economic cost for his war of choice. pic.twitter.com/4UJpyitOko
— President Biden (@POTUS) March 23, 2022
В Николаевской области украинские военные сбили крылатую ракету российских войск. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.
– Еще 1. Спасибо ВСУ, – написал он.