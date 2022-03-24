Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Обстрел Киева из Градов и освобождение Ирпеня: что происходит на 28-е сутки войны в Украине (онлайн)

Обстрел Киева из Градов и освобождение Ирпеня: что происходит на 28-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 14 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
01:01 - 24 марта

23 марта 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов:

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:51 - 24 марта

Пентагон не видит признаков того, что белорусская армия готовится вторгнуться в Украину. Об этом заявил неназванный чиновник Минобороны США.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:48 - 24 марта

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал о ситуации в городе:

— 80% Ирпеня под контролем подразделений теробороны и ВСУ;

— в городе много диверсионных групп, о которых сообщают сами жители, а также мародеров;

— со вчерашнего дня город под сильным обстрелом из минометов и “Градов” — по городу уже выпустили 20 залпов по 10 кассет.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:31 - 24 марта
Традиционное обращение Владимира Зеленского

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:32 - 23 марта

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:18 - 23 марта

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:49 - 23 марта

В киевском воздухе зарегистрировано увеличение концентрации цезия. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Отмечается, что уровень концентрации небольшой и не вызывает серьезных радиологических проблем. Это произошло из-за лесных пожаров возле Чернобыльской АЭС.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:23 - 23 марта

В результате вражеских обстрелов в Киеве погибла журналистка The Insider Оксана Баулина. Она выполняла редакционную задачу и снимала разрушения Подольского района столицы.

Кроме Баулиной там погиб еще один гражданский человек. А два человека, сопровождавшие журналистку, получили ранения.

Ранее Оксана работала в российском Фонде по борьбе с коррупцией. Однако организацию внесли в список экстремистских, поэтому Баулина вынуждена была уехать из РФ.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:56 - 23 марта

Президент США Джо Байден отправился в Европу.

— Я на пути в Европу, чтобы сплотить международное общество для поддержки Украины и обеспечить, чтобы Путин заплатил серьезную экономическую цену за свою войну, — написал он в Twitter.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:49 - 23 марта

В Николаевской области украинские военные сбили крылатую ракету российских войск. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

– Еще 1. Спасибо ВСУ, – написал он.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...251>
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка