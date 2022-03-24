ВВС: українська ППО знищує Росію у небі

З початку бойових дій, одним з найбільших сюрпризів війни в Україні стала нездатність Росії перемогти українців у небі.

Про це пише ВВС с посиланням на The New York Times.

Усі очікували, що Росія швидко знищить українські авіаційні сили. Проте цього не сталося, натомість українське ППО щоденно демонструє успішні повітряні бої.

За даними міноборони України, збройні сили збили вже понад сто літаків ворога. Москва ці дані не підтверджує.

Українські льотчики неабияк захищають українських солдатів на землі та запобігають масштабне бомбардування міст.

– Кожного разу це справжній бій. Але наші сили нерівні. У кожному бою в них завжди вп’ятеро більше літаків, – каже 25-річний пілот ВПС України Андрій.

Проте українські пілоти мають одну перевагу – вони захищають та б’ються на своїй рідні землі.

– Україна ефективна в небі, тому що ми на своїй землі. Противник, який залетів у наш повітряний простір, залітає в зону дії наших ППО, – каже речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У свою чергу декан Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла та головний планувальник атак повітряної кампанії Буря в пустелі в Іраку Дейв Дептула зазначив, що дивовижна вправність українських пілотів допомогла компенсувати їхню малу чисельність.

За його словами, українські пілоти використовують техніку на межі можливої, тому надання Україні літаків має вирішальне значення.

– Без поповнення запасів, у них закінчаться літаки раніше, ніж закінчаться пілоти, – сказав Дептула.