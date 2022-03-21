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Факты / Украина / Общество

С 30 марта для переселенцев в Украине заработает регистрация через Дію – Шмыгаль

Юлия Соколова редактор ленты
Застосунок Дія

В Украине с 30 марта внутренние переселенцы, покинувшие свои дома из-за военных действий, получат возможность регистрироваться через портал Дія.

Об этом заявил сегодня во время видеообращения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он анонсировал три программы для помощи внутренним переселенцам: минимальную денежную ежемесячную помощь в размере 2 тыс. грн и выплаты по 3 тыс. грн на каждого ребенка; программу трудоустройства; компенсации за коммунальные платежи семьям, принимающим у себя дома переселенцев.

Шмыгаль подчеркнул, что реализация всех этих трех программ стартовала уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев.

Сначала регистрироваться можно будет в административных органах, а с 30 марта – через Дію.

– Все три программы уже утверждены правительством Украины. Их реализация начинается уже сегодня, 21 марта, с регистрации временных переселенцев территориальными общинами и ЦПАУ (центрами предоставления административных услуг. – Ред.). С 30 марта заработает регистрация через Дію, – подчеркнул Шмыгаль.

Стоит отметить, что недавно Кабинет министров расширил возможности для получения справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Правительство, в частности, зафиксировало, что граждане, которые сейчас из-за военных действий вынуждены переехать, являются внутренне перемещенными лицами.

Кроме того, Кабмин предусмотрел, что переселенцы смогут получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица как через территориальные общины или ЦПАУ, так и просто подав заявление через портал Дія.

Такие нормы будут действовать в период военного положения.

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Фото: УНИАН

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